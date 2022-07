Di Marzio: “Se parte Milenkovic, la Fiorentina pensa a Schuurs. E’ in scadenza con l’Ajax”

La Fiorentina pensa a Perr Schuurs, difensore classe 1999 dell’Ajax, come eventuale sostituto di Nikola Milenkovic. Il giocatore serbo è cercato specialmente dall’Inter e ha il contratto in scadenza nel 2023, quindi la Fiorentina sta iniziando a valutare alcuni profili per il futuro: Schuurs è uno dei giocatori che piacciono alla dirigenza viola. In Italia era già stato cercato anche dal Bologna nelle scorse settimane. Nell’ultima stagione Schuurs è sceso in campo in 22 partite di Eredivisie con la maglia dell’Ajax, giocando anche 3 gare in Champions League e servendo anche 2 assist. Nel corso della carriera ha giocato diverse partite nelle competizioni europee, affrontando anche squadre italiane come Atalanta e Roma. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

BARONE SU MILENKOVIC: “IO E ROCCO VOGLIAMO CHE RIMANGA, MA OGGI NON POSSIAMO GARANTIRLO. NON SARÀ FACILE”