Labaro Viola

Di Marzio scrive: "In caso di addio di Frendrup, il Genoa potrebbe puntare su Mandragora"

Il Genoa guarda in casa Fiorentina e mette nel mirino Mandragora

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 agosto 2026 14:57
Di Marzio scrive: "In caso di addio di Frendrup, il Genoa potrebbe puntare su Mandragora" -
News
Condividi

Il Genoa guarda anche in casa Fiorentina per l'eventuale sostituto di Frendrup. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'Olympiacos ha infatti presentato un'offerta per il centrocampista danese, ma al momento la distanza tra le parti resta significativa. Qualora l'operazione dovesse andare avanti e Frendrup dovesse lasciare il club rossoblù, il Genoa avrebbe già individuato un possibile rinforzo per il centrocampo: Rolando Mandragora.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok