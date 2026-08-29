Di Marzio scrive: "In caso di addio di Frendrup, il Genoa potrebbe puntare su Mandragora"
Il Genoa guarda in casa Fiorentina e mette nel mirino Mandragora
A cura di Redazione Labaroviola
29 agosto 2026 14:57
Il Genoa guarda anche in casa Fiorentina per l'eventuale sostituto di Frendrup. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'Olympiacos ha infatti presentato un'offerta per il centrocampista danese, ma al momento la distanza tra le parti resta significativa. Qualora l'operazione dovesse andare avanti e Frendrup dovesse lasciare il club rossoblù, il Genoa avrebbe già individuato un possibile rinforzo per il centrocampo: Rolando Mandragora.