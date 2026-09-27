Di Marzio riporta: “Parma, contatti previsti con l’ex viola Gilardino per la panchina"

Il club emiliano è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo la rescissione consensuale del contratto con Cuesta

Come riportato dal noto giornalista di Sky Gianluca Di Marzio, il Parma è al lavoro per il sostituto di Carlos Cuesta.

Il favorito per prendere il posto dell'allenatore spagnolo, come raccontato, è l'ex Fiorentina Alberto Gilardino: nelle prossime ore è previsto un contatto tra il presidente del Parma Krause e l'allenatore ex Pisa e Genoa. Se le parti troveranno l'intesa, allora Gilardino procederà con la risoluzione del contratto con il Pisa.