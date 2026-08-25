Di Marzio: "Offerta del Como per Kean da 35 milioni più 5 di bonus. Manca il via libera della Fiorentina"

Il Como resta in attesa della risposta della Fiorentina

Il Como nella giornata di ieri ha concretizzato l'atteso rilancio per Moise Kean, presentando una seconda offerta. La proposta messa sul piatto è di 40 milioni di euro e si divide tra 35 milioni di parte fissa e 5 milioni di bonus.

Nonostante l'importante offerta, la Fiorentina non ha ancora dato il via libera per chiudere l'affare. Il club viola vuole pensarci bene, frenato dalla necessità di trovare prima il giusto sostituto, una ricerca che al momento non si preannuncia semplice. Dal canto suo, la dirigenza del Como resta in attesa degli sviluppi e si aspetta di ricevere una risposta entro le prossime 48 ore. Lo riporta Gianluca Di Marzio.