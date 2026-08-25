Di Marzio: “La Fiorentina libera Kean solo con un sostituto all’altezza. Il Como ha fretta”

Prosegue la trattativa tra Fiorentina e Como per il futuro di Kean, con nuovi aggiornamenti forniti da Gianluca Di Marzio

La trattativa tra Fiorentina e Como per Kean continua a tenere banco in questo finale di mercato. Sul futuro dell’attaccante arrivano nuovi aggiornamenti da Gianluca Di Marzio.

Stando a quanto riportato dal giornalista di Sky, prosegue la trattativa tra Como e Fiorentina per Moise Kean, che ha chiesto la cessione per trasferirsi nel club di Cesc Fabregas. In questo momento l'ostacolo non è di tipo economico, ma è legato al giocatore che alla Fiorentina serve per sostituirlo prima di dare il via libera alla sua cessione.



I viola vogliono un sostituto ritenuto all'altezza se non migliore rispetto al classe 2000, che verrà liberato solo a questa condizione. Il Como, però, ha fretta e ne fa anche una questione di tempo: se l'operazione non si sbloccherà in tempi relativamente brevi, allora andrà su una soluzione alternativa.