Di Marzio: “Italiano darebbe la disponibilità ad accettare il Napoli. Stesso discorso per Gasperini”

Nelle ultime ore si sono susseguite le voci che danno per certa, ormai, la nomina di Antonio Conte quale nuovo allenatore del Napoli. A parlare del rebus allenatore, però, è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato che dagli studi di Sky Sport precisa:

“Sinceramente, non mi risulta che Conte sia così vicino come si sta raccontando in queste ore. Confermo che Conte ha dato la sua disponibilità ad allenare il Napoli; se il tecnico pugliese, però, non dovesse arrivare all’ombra del Vesuvio non sarà perchè ha detto di ‘no’. La disponibilità l’hanno data anche Pioli e Gasperini, tra l’altro ancora sotto contratto con l’Atalanta. Italiano? Mai contattato seriamente ma anche lui darebbe disponibilità per accettare”.

LE ULTIME SUL NUOVO ALLENATORE DELLA FIORENTINA