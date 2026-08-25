Di Marzio: "Il Como offre quasi 40 milioni per Kean. Entro 48 ore la risposta della Fiorentina"

Il Como ha rilanciato ieri. Fiorentina frenata dalla necessità di trovare prima un sostituto

Il Como nella giornata di ieri ha concretizzato l'atteso rilancio, presentando una seconda offerta. La proprosta messa sul piatto sfiora i 40 milioni di euro ed è articolata: l'operazione, infatti, si divide tra una parte fissa, una serie di bonus e anche una percentuale sulla futura rivendita, i cui dettagli verranno compresi meglio nel corso di queste ore.

Nonostante l'importante offerta, la Fiorentina non ha ancora dato il via libera per chiudere l'affare. Il club viola vuole pensarci bene, frenato dalla necessità di trovare prima il giusto sostituto, una ricerca che al momento non si preannuncia semplice. Dal canto suo, la dirigenza del Como resta in attesa degli sviluppi e si aspetta di ricevere una risposta entro le prossime 48 ore. Lo riporta Gianluca Di Marzio.