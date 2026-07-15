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Di Marzio: "Fiorentina prosegue i contatti per Thorstvedt. Il Sassuolo chiede una contropartita più soldi"

La Fiorentina non ha mollato Thorstvedt, continuano i contatti tra le due società, sebbene la richiesta sia di una contropartita più un indennizzo economico

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 luglio 2026 00:25
Di Marzio: "Fiorentina prosegue i contatti per Thorstvedt. Il Sassuolo chiede una contropartita più soldi" -
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Di Marzio scrive sui propri social che: tra Fiorentina e Sassuolo proseguono i contatti per Kristian Thorstvedt. I neroverdi hanno richiesto una contropartita tecnica oltre a un indennizzo economico.

In questo senso piacciono Brescianini, Fabbian e Sohm, su quest'ultimo c'è anche l'interesse del Venezia.

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