Di Marzio: "Fiorentina prosegue i contatti per Thorstvedt. Il Sassuolo chiede una contropartita più soldi"
La Fiorentina non ha mollato Thorstvedt, continuano i contatti tra le due società, sebbene la richiesta sia di una contropartita più un indennizzo economico
A cura di Redazione Labaroviola
16 luglio 2026 00:25
Di Marzio scrive sui propri social che: tra Fiorentina e Sassuolo proseguono i contatti per Kristian Thorstvedt. I neroverdi hanno richiesto una contropartita tecnica oltre a un indennizzo economico.
In questo senso piacciono Brescianini, Fabbian e Sohm, su quest'ultimo c'è anche l'interesse del Venezia.