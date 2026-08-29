Di Marzio: "Fiorentina e Torino allo scambio di documenti per Njie, domattina visite mediche a Firenze"

La Fiorentina chiude per Alieu Njie. L’esterno del Torino è pronto a diventare un nuovo giocatore viola

La Fiorentina chiude per Alieu Njie. Il club viola e il Torino sono allo scambio dei documenti per il trasferimento dell’attaccante classe 2005.

Un’operazione ormai definita, con gli ultimi passaggi burocratici in corso. Njie è atteso domattina per le visite mediche, prima della firma e dell’ufficialità con la Fiorentina.

Dopo i contatti delle ultime ore, dunque, l’affare è arrivato alla fase conclusiva: scambio dei documenti tra i due club e visite mediche fissate per domani mattina. Salvo sorprese, Njie sarà presto un nuovo giocatore viola.