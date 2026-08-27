Di Marzio: "Fabbian lascia la Fiorentina. Il centrocampista classe 2003 è atteso oggi in città"
Il Parma si prepara ad accogliere Giovanni Fabbian
A cura di Redazione Labaroviola
27 agosto 2026 16:14
Giovanni Fabbian saluta la Fiorentina. Il Parma si assicura il centrocampista, arrivato in viola nella scorsa finestra di mercato invernale dal Bologna, mettendo a segno un ulteriore rinforzo per il centrocampo. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il classe 2003 è atteso in città nella giornata di oggi. Seguiranno gli ultimi passaggi dell'operazione, con le visite mediche e la firma del contratto.