Scrive Gianluca Di Marzio, dopo l’assalto iniziale della scorsa settimana, i viola sono sempre più vicini a Dodô, terzino destro brasiliano classe 1998 di proprietà dello Shakhtar Donetsk: per lui pronti 14 milioni anche se la trattativa non è ancora in chiusura.

