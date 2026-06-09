Di Marzio conferma: "Thorstvedt è il primo nome sulla lista per il centrocampo della Fiorentina"

È Thorstvedt il primo nome sulla lista della Fiorentina per il centrocampo in vista della prossima stagione

È Thorstvedt il primo nome sulla lista della Fiorentina per il centrocampo in vista della prossima stagione. Dopo l'arrivo in panchina di Fabio Grosso, che ha firmato un contratto fino al 2028, il club viola è al lavoro per costruire una rosa competitiva.

Il centrocampista norvegese è particolarmente apprezzato dal neoallenatore viola, che lo considera un elemento ideale per il proprio progetto, avendo già lavorato con lui al Sassuolo. Nell'ultima stagione il classe 1999 ha confermato le sue qualità con la maglia neroverde, mettendo a referto 4 gol e 4 assist. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito