Di Gennaro: "Fagioli è intoccabile, Gonçalves deve giocare: ha tecnica e qualità. Juve gara speciale"

Le parole di Antonio Di Gennaro sul momento in casa Fiorentina

L’ex centrocampista Viola, Antonio Di Gennaro, ha parlato a Radio Bruno, in vista della partita di domenica contro la Juventus: "Negli anni 70 quando giocavamo contro la Juventus c'era qualcosa di diverso, particolare: la sentivamo particolarmente quella partita, magari più forte di ora, ma c'è sempre stato. Tanti sono stati gli episodi dubbi contro di loro, e nessuno ha mai ammesso, nonostante fosse evidente. Nell'anno dello scudetto del Verona segnai un gol importante a Torino, pareggiammo 1-1 e aiutammo il Verona a vincere lo scudetto".

Su Gonçalves: "Un giocatore di grande qualità e tecnica: è arrivato con qualche affaticamento, ma basta gestirlo. Inserirlo in questa squadra in un 4-2-3-1 sarebbe l'ideale, ma non credo che Vanoli ora possa permettersi due soli mediani. Il problema della Fiorentina però rimane il dietro: la squadra prende troppi gol, ed è un problema di tutto il reparto".

Su Fagioli: "Ciò che ha passato a livello mentale lo ha sicuramente colpito, ma l'ha superato. A livello tecnico, rimane assolutamente intoccabile. Rimane un giocatore completo, ma per giocare ha bisogno accanto di mezzali che possano correre, sia facendo bene con il possesso palla, sia senza, in attesa del ritorno di Atta".

Conclude sul centrocampo: "Io vorrei mettere Gonçalves, ma solo se si gioca con 2 mediani. Se Atta potesse ritornare, lo metterei in campo, tenendo Oulai pronto per entrare".