Di Gennaro: "Dragusin non è il leader difensivo che serve alla Fiorentina. C'è da intervenire sul mercato"

Di Gennaro analizza le difficoltà della retroguardia e invita la Fiorentina a intervenire sul mercato

Antonio Di Gennaro, intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, ha analizzato il momento della squadra, soffermandosi sulle difficoltà del reparto arretrato e sulle possibili necessità in vista del mercato di gennaio.

"La Fiorentina subisce comunque troppi gol, 25. Ripeto, ha potenzialità importanti, ma deve trovare una sua squadra e un suo assetto. Con Mastantuono, Njie e Gonçalves deve cercare un equilibrio non facile, anche se con questi giocatori non credo ci sia il problema della lotta salvezza. Vincendo col Sassuolo ha dato un bello scossone alla classifica e contro la Juventus poteva vincere.

Sulla difesa dico che ho visto un Dragusin in netta difficoltà. Non mi sembra il leader difensivo che serve a questa squadra. Ranieri è un buon giocatore, ma non ha una qualità incredibile, lo stesso Pongracic. Viery è nuovo e ha giocato alcune volte anche a sinistra. A gennaio io andrei a prendere un giocatore di spessore dietro, una pedina importante anche per il futuro. So che non è facile farlo nel mercato di riparazione, ma secondo me alla Fiorentina serve questo".