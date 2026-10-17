Di Chiara: "Col Como obbligatorio fare punti. Viery dà equilibrio, Valdepeñas non dà garanzie"

Il punto di Alberto Di Chiara in vista di Fiorentina-Como

L'ex Viola, Alberto Di Chiara, è intervenuto a Lady Radio: “L'importante è che contro il Como Vanoli metta in campo la miglior formazione possibile, perchè quella di domenica è una partita molto importante. Contro i Lariani, se la si abbina a quella successiva contro l'Inter dove sarà complicato far punti, diventa importante far punti: c'è il rischio, visto gli avversari, di perderle entrambe. Domenica hai l possibilità di affrontare una grande che però non sta benissimo, visto che ha qualche giocatore ai box e viene dal ko a Frosinone e in Champions".

"La Fiorentina è piu riposata ed in teoria ha avuto piu tempo per preparare la sfida, anche se sappiamo che queste cose nel calcio contano il giusto se non ci sono le giuste motivazioni. Contro il Como potrebbe diventare una partita di svolta, altrimenti c'è il rischio di arenarsi in una zona di classifica deficitaria che rischia di condizionare poi il futuro. I Viola devono cercare di fare punti a tutti i costi, abbiamo perso già troppo terreno nelle prime giornate”.

Su Gonçalves e Oulai: “A volte gli investimenti fatti in estate non sono rapportati all'effettivo valore delle valutazioni, in questi ultimi anni riuscire a formare una squadra azzeccando tutti gli investimenti non è assolutamente facile. Forse un tempo era più facile, adesso andare a cercare il giocatore e l'investimento giusto non è semplice".

"La Fiorentina aveva bisogno di giocatori di personalità, che possano dare uno spessore alla squadra per superare anche momenti difficili, e questo non è stato fatto nonostante i tanti milioni spesi. Anche Vanoli stesso deve metterci del suo, deve iniziare a responsabilizzare ogni singolo e a dargli la voglia per scendere in campo, poi chiaramente sono i giocatori in campo che vanno in campo a fare la differenza. Sicuramente da loro due ci si aspetta molto di piu perchè sono tra quei giocatori che possono far fare il salto di qualità a tutta la squadra”.

Sui terzini: “Parlando dei terzini torniamo al discorso legato a come si vuole giocare. Se si vuole sfruttare tutte le fasce è normale che debba esser data priorità all'ex Real Madrid, anche se ancora in campo deve dimostrare di poter dare garanzie. Bisogna capire se giocare con due terzini sulle fasce mantenga l'equilibrio di squadra, ma questo lo deve dire l'allenatore. Io a Parma con il 3-5-2 sugli esterni avevo la possibilità di spingere perché avevo nel mezzo e in difesa che mi permettevano di farlo".

"Se invece si vuole prediligere una fascia nell'altra ci devi mettere un giocatore che ti possa dare garanzie difensive, e credo che Vanoli pensi a schierare Viery perchè garantisce da questo punto di vista maggior equilibrio".