Di Chiara attacca: "Vanoli è stato fuori luogo, Paratici lo può cacciare come ha già fatto con Grosso"

L'ex giocatore ha criticato le parole del tecnico viola dopo il Monza

Intervistato ai microfoni di TMW Radio, l'ex difensore della Fiorentina Alberto Di Chiara ha commentato la difficile fase attraversata dalla squadra gigliata, soffermandosi anche sulle prossime mosse che Fabio Paratici potrebbe intraprendere per invertire la rotta.

Le dichiarazioni di Vanoli

«Dal punto di vista comunicativo, le recenti affermazioni di Vanoli sono apparse inopportune: l'umiltà devono riconoscertela gli altri, non ha senso proclamarsi umili da soli. Inoltre, all'interno dello spogliatoio della Fiorentina manca spessore caratteriale, non c'è una vera figura di riferimento. Quando un allenatore non riesce a incidere, spesso è il carisma dei calciatori a compensare, ma qui questo elemento è del tutto assente».

L'operato di Paratici

«Credo poi che sia stato sopravvalutato sia il lavoro di Paratici sia il valore di diversi giocatori. Se il campo restituisce risultati tanto deludenti, significa che alla base esiste un problema reale, anche se le analisi più profonde spettano a chi vive l'ambiente dall'interno. In ogni caso, se Paratici ha dimostrato la fermezza di sollevare dall'incarico Grosso dopo appena tre turni, ora può tranquillamente allontanare anche Vanoli qualora non avesse più il polso dello spogliatoio. A quel punto, la priorità assoluta diventerebbe ingaggiare un allenatore dotato di maggiore autorevolezza».