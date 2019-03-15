Deceduto tifoso del Cagliari sugli spalti a 10’ dalla fine. Aveva 44 anni

È morto sugli spalti della Sardegna Arena dove stava assistendo a Cagliari-Fiorentina. A uccidere un tifoso della curva sud è stato un malore che l'ha colpito a dieci minuti dal termine della partita:...

A cura di Redazione Labaroviola 16 marzo 2019 00:44

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