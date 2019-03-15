Deceduto tifoso del Cagliari sugli spalti a 10’ dalla fine. Aveva 44 anni
È morto sugli spalti della Sardegna Arena dove stava assistendo a Cagliari-Fiorentina. A uccidere un tifoso della curva sud è stato un malore che l'ha colpito a dieci minuti dal termine della partita:...
A cura di Redazione Labaroviola
16 marzo 2019 00:44
È morto sugli spalti della Sardegna Arena dove stava assistendo a Cagliari-Fiorentina. A uccidere un tifoso della curva sud è stato un malore che l'ha colpito a dieci minuti dal termine della partita: l'uomo, 45 anni circa (non sono ancora state rese note le sue generalità) si è accasciato sugli spalti e, nonostante i tempestivi soccorsi dell'ambulanza, non ce l'ha fatta.
Fonte: Gazzetta.it
Foto: Getty