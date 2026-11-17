De Santis: "Nico Paz e Mastantuono sono gli eredi di Messi, si aspettano tanto da Franco"

I due giovani argentini si giocano l'eredità di Messi

Lorenzo De Santis, profondo conoscitore del football sudamericano, è intervenuto sulle frequenze di Lady Radio per fare il punto sulla Nazionale argentina – soffermandosi su talenti come Mastantuono – e sulle vicende di casa Fiorentina.

Riflettori su Nico Paz e Mastantuono “Dal momento in cui Messi ha salutato la Selección, si percepisce un certo distacco affettivo nei confronti dell'Argentina. Stasera scopriremo se troverà spazio Mastantuono, magari affiancato da Nico Paz: sono loro i principali candidati a ereditare lo scettro di Leo. Attualmente è Nico Paz ad attirare le maggiori attenzioni mediatiche, sia per essere stato l'unico a sufficienza nella sfida contro l'Uruguay, sia perché in patria il Como gode di minor risonanza rispetto alla Fiorentina, rappresentando così una splendida rivelazione”.

Capitolo Pellegrino e prospettive difensive “Nel frattempo, in Argentina invocano a gran voce di vederli scendere in campo insieme, complice lo stop per infortunio di Lautaro Martínez. Apprezzo particolarmente Pellegrino; per caratteristiche mi ricorda quel Retegui che si impose alla grande con il Genoa fin dal suo sbarco in Italia. Pur militando in una compagine partita a handicap e dovendo ancora crescere sotto diversi aspetti, finora rappresenta senza dubbio una delle note più positive della stagione. Per quanto riguarda il reparto arretrato? Dal mio punto di vista serve un elemento di carisma e già abituato ai ritmi del nostro torneo. Spero vivamente che questo aspetto venga preso in seria considerazione”.