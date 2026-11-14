De Santis: "La rivoluzione estiva ha rallentato la Fiorentina. Pellegrino ha preso il posto a suon di gol"

De Santis ha commentato il momento della Fiorentina ai microfoni di Lady radio

La rivoluzione estiva e il successivo cambio in panchina hanno inevitabilmente condizionato il percorso della Fiorentina. È questa l'analisi di De Santis, intervenuto ai microfoni di Lady Radio, dove ha ripercorso le difficoltà incontrate dalla squadra e le dinamiche che hanno portato alla nuova organizzazione offensiva viola.

"Quando si cambia tanto, addirittura partendo dall'allenatore e poi spostandosi sugli interpreti, attuando una rivoluzione come quella di questa estate, è chiaro che serva sempre del tempo. In questo caso il processo è stato dilatato anche dal fatto che dopo tre giornate si è scelto di tornare all'allenatore precedente, una situazione che senza dubbio ha aperto tante discussioni interne. Anche questo passaggio ha sicuramente influito sulla stagione.

Quando si inizia un percorso del genere credo si debba dare tempo ai giocatori, soprattutto a quelli arrivati da altri campionati, di mettere radici e capire come muoversi in campo. È anche vero che ci sono situazioni come quella di Beto, che aveva giocato molto bene in passato in Italia, per il quale più che di ambientamento si dovrebbe parlare di una mancata forma fisica, almeno per quanto visto fino a ora. Un ruolo importante come quello dell'attaccante è difficile da interpretare, basta vedere cosa sta vivendo adesso Kean dopo anni di buone prestazioni. Oltretutto, a suon di prestazioni, va ammesso che Pellegrino ha stabilito nuove gerarchie. Al di là di qualche difficoltà iniziale, che ha comunque coinvolto tutta la squadra, adesso si sta ritagliando il suo spazio a suon di gol. Il suo acquisto in estate, rispetto a tanti altri, era quello che mi aveva convinto di più. Sono assolutamente fiducioso che possa far bene in maglia viola. Lo scorso anno ha dimostrato il proprio valore in una squadra come il Parma. È un giocatore che, per stile e modo di giocare, ha le caratteristiche per fare bene in un campionato come quello italiano".