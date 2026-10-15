De Rossi ricorda: "Firenze ringrazia Vanoli, anche noi abbiamo fatto lo stesso l'anno scorso"

Le parole del tecnico del Genoa dopo la vittoria contro la Fiorentina

Daniele De Rossi, intervenuto in conferenza stampa all'antivigilia della sfida di sabato contro la Roma, ha analizzato il momento del suo Genoa, reduce dalla vittoria casalinga contro la Fiorentina. Queste le parole del tecnico, riportate da TMW:

"Come ho visto i ragazzi dopo la Fiorentina? Li ho visti bene. Hai usato la parola giusta: fiducia. Abbiamo parlato di tante cose a cui aggrapparsi quando non arrivano risultati ma mancava un’iniezione di fiducia. Torni e lavori con uno spirito diverso. Il nostro lavoro lo abbiamo fatto anche quando i punti non arrivavano però è ovvio che ora si lavori un pizzico di fiducia in più. La strada davanti a noi è lunga ma abbiamo dimostrato di fare cose abbastanza buone".

Sul significato della vittoria: "Ha significato tanto, perché poi noi siamo legati ai risultati. E’ una partita che abbiamo vinto meritatamente ma nella stessa gara gli episodi hanno girato a nostro favore mentre contro il Frosinone l’approccio è andato benissimo ma ci sono stati episodi sfavorevoli. Io sono responsabile dei risultati e della classifica del Genoa. Avevamo bisogno di essere felici nel nostro stadio. Parlare che non si vinceva dalla gara di Pisa mi disturbava, a parte il fatto che per tre mesi non si è giocato. Vanoli a Firenze viene sempre ringraziato per quanto ha fatto l’anno scorso e noi abbiamo fatto una cosa simile. Per le voci mi sono volontariamente estraniato, mi sono schiaffeggiato le mani quando volevo entrare su un social, perché poi le critiche venivano da lì. Ho girato la città e non ho percepito negatività, astio e rancore ma solo parole di sostegno e incitamento e questo me lo ricorderò per sempre".