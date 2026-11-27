De Rossi: "La Coppa Italia è fatta male, è un torneo che non interessa a nessuno per quanto brutta"

Il tecnico ligure è intervenuto per criticare la Coppa Italia

Daniele De Rossi parla senza mezzi termini. Durante la conferenza stampa alla vigilia del match esterno del Genoa contro l'Inter, il tecnico rossoblù presenta la gara di San Siro ma lancia anche una frecciata sulla Coppa Italia, competizione in cui i liguri affronteranno nuovamente i nerazzurri martedì. Sul format del torneo l'allenatore è categorico: "La Coppa Italia è strutturata in modo da ostacolare il cammino di determinate squadre e favorirne altre. Continuerò a sostenerlo anche quando, un giorno, guiderò una grande. Mi fa però piacere che si profili, me lo auguro, una riforma del torneo. È concepita davvero male: che io sieda sulla panchina del Genoa, della Roma, della Spal o della Juventus, la mia opinione non cambierà mai. Penso che non soddisfi nessuno, fatta eccezione per chi persegue altri interessi. Sono lieto che ormai sia evidente a tutti. Con questa formula, arrivare fino in fondo è praticamente impossibile".