De Rossi: “Fiorentina? Mi sarebbe piaciuto iniziare ad allenare a Firenze ma non avevo il patentino in ogni caso”

“Finché non cominci a fare l’allenatore – ha detto Daniele De Rossi a Bobo TV – non sai se sei pronto. La Fiorentina? Non avevo il patentino in ogni caso, avere il coraggio di affrontare una sfida simile significa essere pronto. Da allenatore è un conto diverso, lo vedo con mio padre. Iniziare in una piazza come quella di Firenze mi sarebbe piaciuto”.

