De Rossi esalta Frendrup: "Menomale nessuno si accorge di quanto è forte sennò va via"

L'ex giocatore ha parlato del centrocampista avvicinato ai viola

Daniele De Rossi tesse le lodi di Morten Frendrup. Il tecnico del Genoa ha dedicato parole di grande apprezzamento al mediano danese — già seguito in passato dalla Fiorentina — rimarcandone l'importanza negli equilibri della formazione rossoblù: «È un calciatore fondamentale e purtroppo talvolta passa inosservato perché non possiede il lancio lungo di cinquanta metri né l'imbucata alla Modric, ma si rivela estremamente prezioso e determinante», ha affermato De Rossi.

L'allenatore ha poi chiuso con una battuta dal chiaro sapore di mercato: «Menomale che nessuno lo nota e viene a portarcelo via».

Un riconoscimento di grande peso per Frendrup, un profilo che rispecchierebbe appieno le qualità ricercate dalla dirigenza viola in vista della prossima sessione invernale di calciomercato.