De Rossi: "E' una vittoria importante. Ogni tocco della Fiorentina sembra possa diventare gol"

Le parole di De Rossi al termine della partita contro la Fiorentina

Daniele De Rossi ha parlato dopo la vittoria del Genoa per 2-1 contro la Fiorentina, analizzando la prestazione dei suoi, le difficoltà incontrate nella ripresa e l'importanza dei tre punti conquistati. L'allenatore ha anche ribadito la fiducia nel gruppo, nonostante un inizio di stagione complicato.

"Oggi comincia veramente il nostro campionato. Dobbiamo mantenere l'entusiasmo sotto controllo, perché la Fiorentina avrebbe anche potuto trovare il pareggio. L'unica certezza che ho è quella di avere a disposizione ragazzi seri, che lavorano ogni giorno. Quando gli episodi inizieranno a girare dalla nostra parte, sapremo sfruttarli. Nelle prime giornate non meritavamo di raccogliere così pochi punti e oggi sono contento.

Dopo aver segnato il primo gol ci siamo abbassati troppo, aspettando la Fiorentina, mentre avevamo preparato la partita per fare esattamente il contrario. Può succedere, soprattutto quando subentra un po' di ansia, ma dobbiamo continuare a giocare secondo i nostri principi. Abbiamo diversi ragazzi rientrati dalla sosta, alcuni reduci da viaggi e cambi di fuso orario: non è semplice mantenere la stessa intensità del primo tempo, soprattutto contro una squadra forte come la Fiorentina.

Il mio è un lavoro impegnativo anche per tutte le pressioni che ci sono intorno. A volte si raccoglie meno di quanto si produce durante la settimana, ma oggi siamo riusciti a conquistare una vittoria importante. Quando la Fiorentina ha il pallone, sembra che ogni suo giocatore possa trovare il gol da un momento all'altro. Per questo gli ultimi minuti sono stati carichi di tensione e pathos".