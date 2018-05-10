De Laurentiis: "Vinciamo le prossime due partite e poi potrò dire che ci hanno rubato lo Scudetto"

Aurelio De Laurentiis, presente a Catelvolturno per una conferenza stampa dedicata alla presentazione del prossimo ritiro estivo dei partenopei, è tornato anche sui temi del campionato ormai prossimo...

Aurelio De Laurentiis, presente a Catelvolturno per una conferenza stampa dedicata alla presentazione del prossimo ritiro estivo dei partenopei, è tornato anche sui temi del campionato ormai prossimo alla conclusione: "Vediamo se vinciamo le prossime due domeniche, a quel punto possiamo fare i calcoli sui possibili otto punti in più. A quel punto potremo dire strunz a chi ha creato questo casino, di modo che l'anno prossimo questo strunz non lo crei".

Prosegue con la riflessione personale sugli episodi che, a suo parere, avrebbero condizionato la stagione della squadra di Sarri: "A un certo punto, se manteniamo la distanza di sei punti dalla Juventus, se ci sono stati rubati otto punti io potrò dichiaro che lo Scudetto è del Napoli. Qualcuno ci ha levato lo Scudetto, a quel punto".

E sugli episodi incriminati: "Il mancato utilizzo del Var, il comportamento discutibile della classe arbitrale... Oppure vogliamo sempre dire le cose come non stanno per paura? C'è questa collettività silente che permette che ci siano mafia, camorra, ndrangheta, sacra corona unita. È il paese più inquinato al mondo. Colpa nostra, però".