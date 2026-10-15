"De Gea una sicurezza, non è stato perfetto in questo avvio ma assurdo metterlo in discussione"

Gianluca Berti analizza il momento complicato della squadra di Vanoli: sotto accusa le prestazioni recenti, ma le critiche al campione spagnolo appaiono esagerate

Le difficoltà della Fiorentina e le critiche rivolte a David De Gea sono al centro delle riflessioni di Gianluca Berti. L'ex estremo difensore viola, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana, ha preso posizione in difesa dello spagnolo, sottolineando come le responsabilità del momento negativo non possano essere attribuite al singolo portiere.

“De Gea è una sicurezza, ed è poi normale che quando la squadra non va bene anche lui non sia stato perfetto in alcune circostanze, ma mi sembra assurdo criticarlo. C'è una situazione di squadra e di classifica che non ci aspettava dalla Fiorentina. Siamo partiti male, ma è una squadra giovanissima, tutta nuova. So che nel calcio la pazienza non c'è e già domenica è una partita molto delicata. Si deve cercare di fare punti già con il Como, perché poi si deve andare a Milano con l'Inter. Serve avere pazienza e fortuna di inanellare qualche risultato positivo. I giocatori devono cercare di metterci un po' più di cattiveria”.