De Gea respinge male sull’1-0 ma non è solo colpa sua: ci sono 5 difensori che stanno fermi a guardare

Dare solo colpa a De Gea è sbagliato, tutta la difesa sbaglia

La Fiorentina ieri ha perso una bruttissima partita a Marassi contro il Genoa per 2-1. Tra i calciatori finiti nel mirino della critica di stampa e tifosi c’è David De Gea autore di un avvio di campionato non sempre brillantissimo. In particolare ieri è stato accusato di aver preso respinto male il tiro di El Shaarawy da cui nasce l’1-0. Ed effettivamente la parata non è delle migliori, con una respinta centrale e non esterna come da regola per un portiere. Però va anche detto che dare la colpa solo a lui sarebbe altrettanto sbagliato.

Da inizio azione infatti i difensori della Fiorentina sono tutti passivi, molli e non c’è nessuno che ci mette un briciolo di attenzione. Dragusin marca a 2 metri Osmajić che di tacco serve El Shaarawy, Ranieri poi con El Shaarawy che prepara il tiro invece che andargli incontro fa 2-3 passi indietro lasciandogli tutto lo spazio per prendere la mira e calciare indisturbato. A quel punto arriva la brutta respinta di De Gea che finisce sui piedi di Ellertson, Ellertson che però è clamorosamente solo in area di rigore, Gnonto e Valdepenas non lo seguono e tutta la difesa resta al limite dell’area a guardare quello che succede senza provare a rimediare.

Ed infatti Ellertson sbaglia clamorosamente ma sul pallone arriva Osmajić anche lui lasciato clamorosamente solo con Dragusin che se lo perde. Ora è vero De Gea fa una respinta che non è accettabile ma è anche vero che con una difesa attenta quel gol non lo prendi. Se marchi in area di rigore e non stai a guardare magari quella respinta finisce sui piedi di un difensore viola.

In un 4vs5 come quello non può esistere che il Genoa segni con tutta questa facilità, i difensori della Fiorentina erano in superiorità numerica ma nonostante tutto nessuno è stato a contatto con il proprio attaccante, tutti stavano ad almeno 2-3 metri. Con la marcatura bluetooth diventa difficile non prendere gol