De Gea: "Ci manca umiltà e fame. Prendiamo tanti gol, dobbiamo stare insieme e alzare il livello"

Le parole del capitano viola dopo la sconfitta contro il Monza

David De Gea non nasconde la delusione dopo il ko contro il Monza. Intervenuto ai microfoni di DAZN, il capitano della Fiorentina ha analizzato la prestazione della squadra, soffermandosi sulla mancanza di umiltà e determinazione e sulle difficoltà difensive mostrate nelle ultime partite.

"Avevamo fatto tre partite buone, ma non possiamo pensare di arrivare a Monza e vincere facilmente. Loro hanno avuto più fame di noi e hanno vinto. Stiamo prendendo due o tre gol a partita e non va bene. È difficile dopo una sconfitta del genere: nessuno si aspettava di perdere questa partita così.

Ci mancano umiltà e fame. Dobbiamo capire che il campionato italiano è difficile. Non stiamo raggiungendo il livello necessario per una squadra come la Fiorentina: dobbiamo allenarci più forte e preparare la partita di domenica, perché sarà dura.

Devo far capire a tutti che dobbiamo fare meglio e comprendere subito che la Fiorentina è una squadra importante.

È un momento difficile, sia come capitano sia come giocatore esperto. Manca ancora tanto, dobbiamo seguire tutti la stessa strada e stare insieme. È difficile, ma ho già vissuto tante situazioni complicate. È solo calcio: dobbiamo stare calmi, andare avanti con fiducia e lavorare bene".