De Gea: “Abbiamo perso nei primi 20 minuti. La parata su El sha? Contano solo quelle che portano punti”

De Gea ha parlato a Dazn

De Gea ha parlato a Dazn dopo la sconfitta con il Genoa:

“Peccato per i due gol nei primi 15 minuti ma siamo una squadra giovane e possiamo migliorare. Un peccato non portare un punto, nel secondo tempo potevamo pareggiare.

Siamo una squadra che ha bisogno della palla e pressare alto. I primi 20 minuti non abbiamo pressato bene e loro qua sono forti e abbiamo preso questi due gol. Nel secondo tempo siamo andati più alti a pressare e abbiamo creato tante occasioni.

La punizione di El Sha era quasi perfetta. Contano le parate che ti danno punti e questa non lo è stata. Dobbiamo continuare e andare avanti insieme e imparare da questi 20 minuti.”