Daspo a 20 tifosi del Cagliari per gli scontri al Franchi prima della sfida contro la Fiorentina

Come riportato da La Nazione sono 20 i Daspo firmati dal questore di Firenze, Maurizio Auriemma, nei confronti di altrettanti tifosi del Cagliari, di età compresa tra i 20 e i 56 anni, dopo la rissa dello scorso 2 ottobre all’esterno del Franchi. Secondo la ricostruzione della Digos il gruppo di 50 tifosi viola e il gruppo di circa altrettanti tifosi cagliaritani sarebbero arrivati alle mani dopo che quest’ultimi avevano in precedenza deviato il percorso che gli avrebbe condotti nel proprio settore dello stadio. Le forze di polizia erano immediatamente intervenute, facendo desistere le due tifoserie e riportando rapidamente la situazione alla calma. Gli agenti della digos fermarono e identificarono un trentina di tifosi cagliaritani, tutti riconducibili per gli investigatori, agli scontri.