Danneggiato il settore ospiti del Castellani, l’Empoli chiede i danni alla Fiorentina

Finisce 1-1 il derby toscano tra Empoli e Fiorentina. Tra le gioie per il punto prezioso degli azzurri e i rimpianti dei viola, sul campo del Carlo Castellani – Computer Gross Arena si è giocato un momento importante del campionato. Ma a rimanere sono stati anche degli atti vandalici che forse troveranno giustizia prossimamente. Infatti, nel settore ospiti che ieri era occupato dagli ultras viola, al termine del match il colpo d’occhio è stato chiaro. Dei seggiolini sono stati spaccati e gettati, la risposta sbagliata da parte dei ‘cugini’ viola in visita al Castellani. Dall’Empoli Fc è stato certificato che l’area era immacolata prima del match e che i responsabili dunque sono stati alcuni tifosi. Le telecamere dello stadio puntate proprio su quel settore potranno portare all’identificazione dei responsabili. In caso di denuncia, il reato sarebbe quello di danneggiamento. La società sta valutando se effettuare la richiesta danni all’Acf Fiorentina. Una manutenzione di questo tipo, infatti, è in capo all’Empoli Fc come da contratto con il Comune, che in questo caso ha solo la proprietà dello stadio. Lo riporta gonews.it

