Damiani: "Il campionato è appena iniziato, bisogna fidarsi della società. Aspettiamo le prossime gare"

L'Intervento di Damiani ai microfoni di Radio Bruno

Il momento della Fiorentina e le possibili mosse in vista del mercato invernale. Sono questi alcuni dei temi affrontati da Damiani nel corso di A Pranzo con il Pentasport, trasmissione in onda su Radio Bruno.

"L'inizio di campionato si è rivelato complicato per tutti, non vedo una squadra più forte delle altre. La Fiorentina pensava di fare qualcosa di meglio, ma il campionato è appena iniziato e bisogna dare fiducia a società e allenatore. Non sarei negativo, aspettiamo le prossime partite.

Vanoli lo stimo come allenatore e come persona. Certe sinergie interne non si conoscono, se alla fine della scorsa stagione hanno deciso di separarsi ci saranno state delle ragioni".