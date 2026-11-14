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Damiani: "Il campionato è appena iniziato, bisogna fidarsi della società. Aspettiamo le prossime gare"

L'Intervento di Damiani ai microfoni di Radio Bruno

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 novembre 2026 16:58
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Damiani: "Il campionato è appena iniziato, bisogna fidarsi della società. Aspettiamo le prossime gare" - Firenze, Stadio Franchi, 29.10.2026, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 29.10.2026, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Il momento della Fiorentina e le possibili mosse in vista del mercato invernale. Sono questi alcuni dei temi affrontati da Damiani nel corso di A Pranzo con il Pentasport, trasmissione in onda su Radio Bruno.

"L'inizio di campionato si è rivelato complicato per tutti, non vedo una squadra più forte delle altre. La Fiorentina pensava di fare qualcosa di meglio, ma il campionato è appena iniziato e bisogna dare fiducia a società e allenatore. Non sarei negativo, aspettiamo le prossime partite.

Vanoli lo stimo come allenatore e come persona. Certe sinergie interne non si conoscono, se alla fine della scorsa stagione hanno deciso di separarsi ci saranno state delle ragioni".

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