Dall'Olanda scrivono: "La Fiorentina e il Siviglia sono su Bogarde del Linz, offerti 5 milioni"

Il giocatore del club austriaco piace a viola e andalusi

Secondo quanto riportato da soccernews.nl, sito olandese, la Fiorentina sarebbe interessata a Melayro Bogarde, giocatore del Linz. Fiorentina e Siviglia si sarebbero affacciate per il giocatore e i viola avrebbero offerto 5 milioni per il cartellino. Gli austriaci hanno già respinto l'offerta perché non intendono cedere il giocatore a queste condizioni e valutano solo le proposte più alte.