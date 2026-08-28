Dall'Olanda scrivono: "La Fiorentina e il Siviglia sono su Bogarde del Linz, offerti 5 milioni"
Il giocatore del club austriaco piace a viola e andalusi
A cura di Redazione Labaroviola
28 agosto 2026 14:18
Secondo quanto riportato da soccernews.nl, sito olandese, la Fiorentina sarebbe interessata a Melayro Bogarde, giocatore del Linz. Fiorentina e Siviglia si sarebbero affacciate per il giocatore e i viola avrebbero offerto 5 milioni per il cartellino. Gli austriaci hanno già respinto l'offerta perché non intendono cedere il giocatore a queste condizioni e valutano solo le proposte più alte.