Dall'Inghilterra: "Zirkzee ha aperto alla Fiorentina. Possibile prestito con obbligo di riscatto"

Le parole del telecronista britannico sulla possibile formula per portare Zirkzee in viola

Moise Kean al Como e sono ore caldissime per Joshua Zirkzee, sempre più vicino alla Fiorentina. Il giornalista e telecronista inglese Ben Jacobs ha fornito aggiornamenti sull'assalto viola all'attaccante in uscita dal Manchester United. Queste le sue parole:



"Zirkzee ha diverse opzioni. Il Manchester United è disposto a dare il via libera all'operazione se il giocatore accetta. Ci sarà probabilmente un'opzione di acquisto. In caso contrario, mi dicono che potrebbe esserci un obbligo di riscatto condizionato."