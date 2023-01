Dall’Armenia: Fiorentina su Eduard Spertsyan, talento del Krasnodar. Potrebbe arrivare in estate

La Fiorentina mette gli occhi su Eduard Spertsyan. Come riporta il giornalista armeno Hrach Khachatryan, il club viola avrebbe manifestato un interesse per prelevare dal Krasnodar il centrocampista russo naturalizzato armeno, autore quest’anno di 10 reti in 21 gare giocate. La sua valutazione è di poco inferiore ai 10 milioni di euro. Il classe 2000 potrebbe arrivare nella sessione estiva di calciomercato.