Dall'Argentina scrivono: "Icardi vuole solo l'Italia, l'Inter lo ha respinto, ci possono pensare Juve e viola"

La punta argentina potrebbe tornare in pista in Serie A

Mauro Icardi vuole riprendersi la Serie A a tutti i costi. Dopo essere finito nel frullatore delle indiscrezioni estive, accostato a più riprese anche alla Fiorentina e alla Lazio, l’attaccante argentino classe 1993, attualmente svincolato dopo l'esperienza al Galatasaray, ha ufficialmente rotto gli indugi. La sua priorità assoluta ha ormai una direzione chiara e precisa: il ritorno nel campionato italiano.

Il no di Marotta: "Non rientra nei nostri piani"

Negli ultimi giorni, secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, Icardi avrebbe provato a tastare il terreno per un clamoroso ritorno alle origini, proponendosi con insistenza all'Inter sia in prima persona che tramite intermediari. Un tentativo di riallacciare i fili con il passato che si è tuttavia scontrato contro il muro eretto dalla dirigenza nerazzurra. È stato lo stesso presidente Beppe Marotta, intervenuto poco prima della sfida contro il Feyenoord, a chiudere definitivamente ogni porta spiegando chiaramente come l'attaccante non rientri nei piani del club.

La tentazione bianconera: Spalletti e l'incastro Paratici

Scartata l'opzione milanese, secondo le indiscrezioni raccolte dal portale argentino TyC Sports, sull'ex capitano nerazzurro si sarebbe mossa con decisione la Juventus. In casa bianconera i tasselli del puzzle potrebbero incastrarsi rapidamente, a partire da un Luciano Spalletti non pienamente convinto dal rendimento dei suoi attuali attaccanti, che vedrebbe di buon occhio l'innesto di un profilo d'esperienza. Sullo sfondo resta inoltre viva l'idea di affiancare un mentore esperto e connazionale al giovane Pellegrino per favorirne la crescita, un'opzione che stuzzica anche la dirigenza guidata da Paratici. Dal canto suo, Maurito è pronto a fare la propria parte: pur di tornare a calcare i campi della Serie A, il centravanti sarebbe infatti disposto a limarsi pesantemente l'ingaggio, rimuovendo così il principale ostacolo economico per il suo approdo a Torino.