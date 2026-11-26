Dall'Argentina riportano: "Beltràn vicino al rinnovo col River, niente cessione in Europa"

Il portiere argentino non dovrebbe arrivare in viola per il rinnovo

La pista di mercato che porta a Santiago Beltran per la Fiorentina — ammesso che ci sia mai stato un reale interesse — rischia di tramontare sul nascere, almeno in vista dell'imminente finestra di gennaio. Stando a quanto riportato dall'emittente argentina TyC Sports, infatti, i vertici del River Plate sono al lavoro per blindare il giocatore almeno fino al termine della stagione.

Le trattative per il prolungamento e l'adeguamento economico del contratto del portiere ventiduenne risultano già in fase avanzata. L'obiettivo dei Millonarios è trattenere il classe 2004 in Argentina, rinviando ogni discorso legato a un eventuale trasferimento definitivo in Europa all'estate del 2027, partendo da una base d'asta di almeno 15 milioni.