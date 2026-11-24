Dall'Argentina, Il River vuole Bounou in porta e Beltran può liberarsi. È seguito dalla Fiorentina

L'attuale portiere del River Plate, Santiago Beltran, piace a tanti club europei, tra questi anche la Fiorentina, e la sua cessione è sempre più probabile

Come riportato da Germán García Grova, il River Plate ha intensificato i contatti per assicurarsi Yassine Bounou, conosciuto come Bono. Nelle ultime ore si è svolto a Madrid un incontro tra un dirigente del club argentino e un rappresentante del portiere. L’obiettivo è impostare una trattativa per giugno 2027, quando il classe 1991 entrerà nell’ultimo anno di contratto con l’Al Hilal, in scadenza nel 2028. Un trasferimento già a gennaio appare invece complicato.

Già il 23 novembre, TyC Sports aveva rivelato i primi contatti per il marocchino, individuato come principale obiettivo per rinforzare la porta. L’interesse nasce anche dalla possibile cessione di Santiago Beltrán, seguito da diversi club europei. Il River Plate potrebbe valutare di trattenere il giovane portiere in prestito qualora venisse ceduto durante il mercato invernale. Lo riporta direttacalciomercato.com