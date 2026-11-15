Dalla Turchia non mollano: "A gennaio il Galatasaray prenderà Oulai dalla Fiorentina"

I media turchi sono convinti della cessione del giocatore ad Istanbul

Dalla Turchia continuano a rincorrersi le voci. Stando a quanto scrive il quotidiano Fanatik, il Galatasaray farebbe sul serio per Christ Inao Oulai, profilo monitorato già da tempo e ritenuto ideale per puntellare l'organico in vista della seconda metà di stagione. I vertici del club di Istanbul starebbero ragionando sul modo di riportare in Süper Lig l'ex centrocampista del Trabzonspor, imbastendo un affare basato sul prestito con diritto di riscatto.

Da quando è approdato a Firenze, Oulai fatica infatti a trovare spazio stabile nelle gerarchie della squadra viola. Fin qui il mediano ha avuto scarse opportunità di mettersi in luce, collezionando appena cinque presenze nell'undici titolare. Proprio questo impiego così ridotto rischia di pesare nelle valutazioni per la finestra invernale. Resta tuttavia da decifrare la posizione della Fiorentina, che ha puntato sul talento ivoriano scommettendo soprattutto sui suoi margini di crescita in prospettiva futura.