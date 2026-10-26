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Dalla Turchia: “Galatasaray pronto a fare un’offerta per Oulai nella sessione invernale di calciomercato”

Dalla Turchia, offerta del Galatasaray per Oulai

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 ottobre 2026 18:22
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Dalla Turchia: “Galatasaray pronto a fare un’offerta per Oulai nella sessione invernale di calciomercato” - Firenze, Stadio Franchi, 29.08.2026, Fiorentina-Frosinone, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 29.08.2026, Fiorentina-Frosinone, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Turchia
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Secondo quanto riportato da Fotospor, il quotidiano della Turchia, Oulai non si è mai distinto nella Fiorentina. Il Galatasaray è vicino a proporre la prima offerta per il giocatore ivoriano. Secondo la ricostruzione turca, il Galatasaray sarebbe pronto a fare un tentativo per l’acquisto del giocatore già a gennaio.

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