Alvaro Odriozola sta dimostrando le sue potenzialità a Firenze. Nonostante sia solamente in prestito secco, il Real Madrid non vede il suo futuro nei Blancos. Secondo defensacentral.com, il Real vuole monetizzare, chiede 20-25 milioni per il terzino.

