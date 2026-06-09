Dalla Serbia : Kostic in scadenza, Fiorentina in prima fila. Spunta un altro nome della scuderia Lucci

L'esterno serbo è in scadenza con la Juventus e torna nel mirino gigliato: sarebbe l'ennesimo assistito dell'agente che cura già gli interessi di Kean e Piccoli

A cura di Redazione Labaroviola 09 giugno 2026 22:17

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