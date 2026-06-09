Dalla Serbia : Kostic in scadenza, Fiorentina in prima fila. Spunta un altro nome della scuderia Lucci
L'esterno serbo è in scadenza con la Juventus e torna nel mirino gigliato: sarebbe l'ennesimo assistito dell'agente che cura già gli interessi di Kean e Piccoli
La Fiorentina continua a guardare con attenzione al mercato e, tra i profili seguiti per rinforzare la corsia mancina, riaffiora con forza il nome di Filip Kostic. L'esterno serbo, destinato a lasciare la Juventus alla scadenza del proprio contratto nelle prossime settimane, sarebbe tornato nei radar del club viola.
Secondo quanto riportato dalla stampa serba, l'interesse della società gigliata sarebbe rimasto vivo nonostante i recenti cambiamenti in panchina. I primi contatti tra le parti sarebbero già stati avviati, anche se la trattativa non sarebbe ancora entrata nella fase decisiva.
Un dettaglio che non passa inosservato riguarda la procura del giocatore. Kostic, infatti, è assistito da Alessandro Lucci e dalla sua World Soccer Agency, la stessa agenzia che segue anche Moise Kean e Lorenzo Piccoli. Un elemento che potrebbe facilitare eventuali dialoghi tra le parti, considerando i rapporti già consolidati con l'entourage.
Classe 1992, Kostic rappresenta un profilo di grande esperienza internazionale. Capace di agire da esterno a tutta fascia o in posizioni più avanzate sulla sinistra. La Fiorentina, però, non sarebbe l'unica società sulle sue tracce. Sul giocatore resterebbe alta l'attenzione di altri club di Serie A e di alcune realtà straniere, pronte a inserirsi qualora la situazione dovesse entrare nel vivo nelle prossime settimane.