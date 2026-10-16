Dalla radio allo smartphone: Come è cambiato il tifo per la Fiorentina

Prima nei bar, oggi in radio e sul web. Cambia il modo di discutere di Fiorentina

Per seguire la Fiorentina, un tempo bastavano una radiolina e parecchia immaginazione. La voce del cronista arrivava prima dell’immagine e lasciava al tifoso il compito di ricostruire il resto: la posizione del pallone, la corsa dell’attaccante, il rumore improvviso del Franchi quando l’azione diventava pericolosa. Quel modo di vivere la partita non è scomparso del tutto, ma oggi convive con uno scenario molto più affollato.

Sul telefono arrivano formazioni, statistiche, messaggi, risultati dagli altri campi, video e commenti quasi nello stesso istante. C’è chi controlla i dati di un giocatore e chi passa attraverso ricerche molto specifiche, comprese quelle sui siti scommesse crypto. Il cambiamento interessante, però, riguarda soprattutto il tempo del tifo: la partita della Fiorentina ormai comincia ore prima del calcio d’inizio e continua molto dopo il triplice fischio.

Quando il campo si vedeva con le orecchie

La radio ha avuto un ruolo particolare nel calcio italiano perché permetteva di seguire una gara senza essere allo stadio e senza immagini. Il linguaggio era rapido, descrittivo, costruito per restituire distanze e movimenti a chi non poteva vederli.

A Firenze quel rito si intrecciava inevitabilmente con il Franchi, inaugurato nel 1931 e diventato la casa della Fiorentina. La voce proveniente dall’apparecchio e quella dello stadio appartenevano allo stesso racconto. Un secondo di silenzio del cronista poteva creare più tensione di una grafica piena di numeri.

La televisione ha dato un volto alla partita

Con la diffusione della televisione il tifoso ha smesso di dover immaginare ogni azione. Replay, primi piani e moviole hanno modificato il modo di discutere una gara. Un episodio poteva essere rivisto, rallentato, confrontato.

La trasformazione ha cambiato anche il dopopartita. Il giudizio non dipendeva più soltanto dal ricordo di ciò che era successo sugli spalti o dal racconto ascoltato alla radio. Le immagini diventavano una seconda partita, spesso analizzata per ore.

Per una tifoseria abituata a discutere molto, e Firenze su questo non ha mai avuto bisogno di incoraggiamenti, significava disporre di nuovo materiale su cui dividersi.

Lo smartphone porta il Franchi in tasca

Il salto successivo è più radicale perché il telefono accompagna il tifoso ovunque. Prima della gara permette di leggere convocati e formazione, durante il match mostra risultati e statistiche, alla fine raccoglie dichiarazioni, immagini e reazioni.

Anche i dati disponibili sono diventati molto più dettagliati. I report ufficiali della Lega Serie A registrano tiri, zone di conclusione, cross, tocchi di palla e perfino parametri legati alle prestazioni di corsa. Numeri che un tempo sarebbero rimasti negli archivi degli staff tecnici oggi entrano facilmente nelle discussioni dei tifosi.

Il rischio è quello di guardare il dato e perdere il gioco. Cinque tiri in porta raccontano qualcosa, ma non dicono se una squadra abbia dominato davvero o se abbia costruito occasioni casuali. Il calcio continua ad avere bisogno degli occhi.

Il tifo diventa una conversazione continua

Social e chat hanno eliminato anche le vecchie pause. Un tempo fra una partita e l’altra c’erano giorni in cui la Fiorentina rimaneva soprattutto nei giornali, nei bar e nelle conversazioni. Adesso una dichiarazione, una fotografia dal Viola Park o una voce di mercato possono riaccendere la discussione in qualsiasi momento.

La velocità ha un prezzo. Una notizia incompleta può circolare prima della verifica, un frammento di intervista può perdere il contesto e una prestazione negativa rischia di produrre sentenze definitive nel giro di pochi minuti.

Cambia il mezzo, resta il bisogno di esserci

La Fiorentina, nata nel 1926, ha attraversato radio, televisione, pay TV, siti web e social senza che nessun mezzo cancellasse completamente quello precedente. Ancora oggi si può ascoltare una radiocronaca mentre si guida, controllare un risultato sul telefono oppure sedersi al Franchi e dimenticare per novanta minuti tutto il resto.

Forse è questa la parte rimasta più stabile. La tecnologia ha moltiplicato le informazioni e allungato la partita oltre i suoi confini. Ma quando la Fiorentina entra in campo, il gesto decisivo del tifoso è ancora molto semplice: alzare gli occhi e guardare cosa succede.



