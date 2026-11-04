Dalla Croazia riportano: " Paulo Sousa è tra i papabili per la panchina della Dinamo Zagabria"

L'ex tecnico viola potrebbe andare in Croazia per una nuova avventura

Secondo indiscrezioni riportate da Sportske Novosti, Paulo Sousa sarebbe tra i candidati principali per la panchina della Dinamo Zagabria, pronta al cambio tecnico dopo due sconfitte nelle ultime tre gare. Per il tecnico portoghese, reduce dall'esperienza vincente negli Emirati Arabi con lo Shabab Al-Ahli (4 trofei conquistati), si tratterebbe di un ritorno nel calcio europeo a tre anni di distanza dall'ultima avventura con la Salernitana.

Si prefigura quindi una nuova tappa nella carriera del tecnico lusitano, che proprio a Firenze ha scritto una delle pagine più brillanti del suo percorso in panchina. Accolto nell'estate del 2015 tra lo scetticismo e i dubbi generali, il portoghese fu capace di orchestrare un girone d'andata memorabile, trascinando la Fiorentina fino alla vetta solitaria del campionato. Nonostante la flessione nella seconda parte di stagione avesse poi fatto scivolare i viola al quinto posto definitivo, le emozioni e il bel gioco espressi in quei mesi restano impressi nella memoria e nel cuore della tifoseria gigliata.