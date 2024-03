Dal Viola Park: Nico parte dal primo minuto contro il Milan, è perfettamente recuperato

Oggi alle 11 c’è stata la rifinitura della Fiorentina di Italiano in cui sono stati controllati i nazionali rientrati dai loro impegni senza problemi fisici per nessuno, infatti Nico sta bene e giocherà dal primo minuto visto che l’allenamento è stato positivo. Per il resto Terracciano confermatissimo in porta, i centrali saranno Milenkovic e Quarta, quest’ultimo in vantaggio su Ranieri, gli esterni saranno Biraghi da una parte e dall’altro lato è vivo il ballottaggio tra Kayodé e Dodó, il quale sembra aver dato dei segnali ottimi. A centrocampo c’è Duncan e con lui o Arthur o Mandragora, il trequartista sarà Beltrán con Sottil e Nico sulle fasce dietro a Belotti.