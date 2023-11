Dal Viola Park, Beltran si è allenato in gruppo. Kayode torna a correre ma ancora differenziato

Come riportato da Radio Bruno, oggi la Fiorentina è tornata in campo nel pomeriggio. Due le novità principali dall’allenamento dei Viola: Beltran è tornato in gruppo e si è allenato regolarmente con i compagni, sta bene e può tornare al 100% in vista del Milan. Kayode, invece, ha fatto un allenamento differenziato tra palestra e corsa.

