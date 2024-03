Dal San Raffaele, situazione drammatica per Barone. Con lui la sua famiglia. Pradè e Ferrari a Firenze

La situazione riguardo la salute di Barone è drammatica. Il direttore generale della Fiorentina è in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano, in questo momento (ore 12.41) sono nella struttura ospedaliera, al suo fianco, ci sono la moglie Camilla ed i suoi famigliari, presente anche il dottore del club viola Pengue. Per quanto riguarda Daniele Pradè, Alessandro Ferrari, Burdisso e Vincenzo Italiano, sono tornati a Firenze nella serata di ieri. Domani mattina è previsto l’arrivo di Rocco Commisso in Italia alle prime ore del mattino. Potrebbe arrivare un report medico nelle prossime ore ma anche su questo non c’è certezza. Sono ore terribili.

L’ARTICOLO DE LA REPUBBLICA