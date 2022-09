Dal CS: Kouamé già in gruppo, Amrabat rientrerà venerdì. Sottil ancora in dubbio per l’Atalanta

La Fiorentina è tornata in campo nel pomeriggio per l’unica seduta di oggi in vista della gara di Bergamo contro l’Atalanta. L’unico nazionale ad esser rientrato regolarmente in gruppo è Christian Kouamé. Gli altri arriveranno nella giornata di domani. Mentre Amrabat rientrerà a Firenze soltanto nella giornata di venerdì. Da capire se potrà allenarsi proprio venerdì pomeriggio (unico allenamento della giornata) o se scenderà in campo solo per la rifinitura di sabato mattina. Lo riporta Radio Bruno.