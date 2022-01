Dal centro sportivo, Piatek non si è allenato con il gruppo, convocazione per Torino in dubbio

Come riportato da Radio Bruno, la Fiorentina oggi si è allenata al centro sportivo, tutti presenti tranne i due positivi al Covid e Amrabat, impegnato in Coppa d’Africa. Non si è allenato con il resto del gruppo Piatek che da oggi è un nuovo giocatore della Fiorentina. A questo punto è difficile pensare ad una sua convocazione per Torino per la partita di lunedi, ma nulla va escluso. Ikonè dovrebbe partire dalla panchina con Callejon titolare nel tridente con Vlahovic e Nico Gonzalez, in porta dovrebbe toccare anche a Terracciano, preferito a Dragowski, appena tornato da un lungo infortunio.

