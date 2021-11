Dal centro sportivo, Nastasic-Dragowski in dubbio per il Milan. Domani tornano i serbi

La Fiorentina questo pomeriggio si è allenata, mancano ancora i Nazionali. Domani ritornano i serbi, Terzic, Vlahovic e Milenkovic. Ci sarà anche Nastasic che effettuerà degli esami dopo il problema al polpaccio. In dubbio per il Milan. Gonzalez sta recuperando, così come Dragowski che resta in dubbio per sabato. Maleh, problemi alla spalla. Lo riporta Radio Bruno.

LEGGI ANCHE, CECCARINI: “VLAHOVIC? LA JUVE OFFRIRÀ MASSIMO 45 MILIONI. MAYORAL NON VIENE PER FARE PANCHINA”